6 навыков детей с высоким эмоциональным интеллектом

Проверьте, есть ли они у вашего ребенка фото: PinterestВсе родители мечтают о том, чтобы их ребенок стал успешным — и его шансы на это повышаются, если он всесторонне развит: физически, интеллектуально и эмоционально.
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