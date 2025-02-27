Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 августа

Мера распространяется на трейдеров, но не ограничивает поставки самих производителей нефтепродуктов. В 2024 году запрет на экспорт действовал с начала марта и до конца декабря с перерывом в период с мая по июль, когда внутренний рынок насытился Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца лета.