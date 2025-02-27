Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 августа

Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 августа

Мера распространяется на трейдеров, но не ограничивает поставки самих производителей нефтепродуктов. В 2024 году запрет на экспорт действовал с начала марта и до конца декабря с перерывом в период с мая по июль, когда внутренний рынок насытился Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца лета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх