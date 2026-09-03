Путин: контакты России с американской администрацией продолжаются

Россия продолжает контакты с США, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. Он отметил, что американский президент Дональд Трамп настроен на конструктивную работу.
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