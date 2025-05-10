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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Зарипова о руководящей должности в «Ак Барсе»: «Данис с удовольствием поможет клубу. Если будет конкретика, вы узнаете»

Агент Зарипова о руководящей должности в «Ак Барсе»: «Данис с удовольствием поможет клубу. Если будет конкретика, вы узнаете»

Ранее появилась информация, что Зарипов с высокой долей вероятности может оказаться на руководящей должности в казанском клубе.

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