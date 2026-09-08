Россияне в августе взяли в банках кредиты на 1,1 трлн рублей

В августе 2026 года россияне продолжали активно брать кредиты: объем выданных розничных кредитов увеличился на 3,2% по сравнению с июлем (+33,6 млрд рублей) и достиг 1,096 трлн рублей, следует из предварительных данных экспресс-мониторинга Frank RG.
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