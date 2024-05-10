Анчелотти, Алонсо, Гвардиола, Хави претендуют на премию тренеру года в Европе от Globe Soccer Awards

Полный список номинантов выглядит следующим образом: Хаби Алонсо («Байер»); Рубен Аморим («Спортинг»); Карло Анчелотти («Реал»); Микель Артета («Арсенал»); Унаи Эмери («Астон Вилла»); Луис Энрике («ПСЖ»); Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»); Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»); Себастиан Хенесс («Штутгарт»); Симоне Индзаги («Интер»); Мичел («Жирона»); Тиаго Мотта («Болонья»); Эдин Терзич («Боруссия Дортмунд»); Томас Тухель («Бавария»); Хави («Барселона»).
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