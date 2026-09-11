Япония пожаловалась на новую карту мира ООН из-за Курильских островов

Генеральная Ассамблея ООН одобрила новую мировую карту в проекции Equal Earth. Япония была в числе 164 стран-членов ООН, поддержавших резолюцию, однако позднее заявила возражения из-за отображения Курильских островов тем же цветом, что и России, пишет The Guardian.