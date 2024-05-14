«Их выкинули на трассе»: что известно о похищении двух человек

Местные жители выяснили, что похищенные мужчина и женщина принимали наркотики. В Искитимском районе Новосибирской области днем 12 мая на станции Евсино четверо мужчин похитили двух человек – мужчину и женщину.
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