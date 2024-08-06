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Регионы России

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Ночью в Санкт-Петербурге произошли два пожара

Ночью в Санкт-Петербурге произошли два пожара

В ночь на 5 августа в Санкт-Петербурге произошла серия пожаров в разных районах города. Одним из них стал пожар в гипермаркете "Лента" на улице Руставели, который начался в техническом помещении после того, как вспыхнул пожар на площади около трех квадратных метров.

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