Спецоперация Z: хроника главных военных событий 17 мая

Штурмовики 36-й бригады выбили ВСУ из тактически важного н. п. Богатырь, расчёт FPV-дронов «Дракон» ГрВ «Днепр» поразил лодку противника на Днепре, Д-30А накрыла украинский пункт управления БПЛА под Херсоном, уничтожение роботизированной платформы ВСУ дроном группировки «Запад», российский коптер влетел в БМП-1 противника в районе Богуславки и другие события спецоперации 17 мая.