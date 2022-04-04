Битва обложек. AnOther Magazine против Vogue

Фото модели Фрэн Саммерс в украшениях Swarovski для обложки нового номера журнала AnOther Magazine сделала фотограф с российскими корнями Елизавета Породина.
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