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Битва обложек. AnOther Magazine против Vogue

Битва обложек. AnOther Magazine против Vogue

Фото модели Фрэн Саммерс в украшениях Swarovski для обложки нового номера журнала AnOther Magazine сделала фотограф с российскими корнями Елизавета Породина.

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