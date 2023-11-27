Парни Шойгу уже летят в новый регион громить "кормушку" Запада.

НАТО придётся срочно бежать,пока не пришли русские Россия намерена усугубить страдания Пентагона и НАТО ещё больше! Анализируя данные о военных успехах правительства Мали и сотрудничестве с российскими специалистами, арабские СМИ и информационные ресурсы сообщают о планах Минобороны России создать новую структуру для военно-технического сотрудничества и координации военного присутствия на Африканском континенте.