Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 926 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    Не займёт,а сама Эстония попросится! Сейчас стараниями англосаксов ВСЯ Европа нищает - а уж прибалтийские-то шавки - ...Русские ВСЕГДА пр...
  • вага карлито
    И смех и грех!) Долбо--ы пытаются осознать что натворили! Доходит с трудом!)) скоро виновных обозначат и погонят с во...Укро-нацист недоу...
  • лина любимцева
    Правильно сказал Пригожин... А вообще, эту ГНУСАВУЮ "певицу" слушать же было не возможно.  Осточертела... Со всех утю...«Кто должен перед...

Парни Шойгу уже летят в новый регион громить "кормушку" Запада.

Парни Шойгу уже летят в новый регион громить "кормушку" Запада.

НАТО придётся срочно бежать,пока не пришли русские Россия намерена усугубить страдания Пентагона и НАТО ещё больше! Анализируя данные о военных успехах правительства Мали и сотрудничестве с российскими специалистами, арабские СМИ и информационные ресурсы сообщают о планах Минобороны России создать новую структуру для военно-технического сотрудничества и координации военного присутствия на Африканском континенте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
&quot;Летите голуби - летите!!&quot; 👍😜
Ответить
15 час.
ГМ
Георгий Михалев
Одесса еще не взята, а они в Африку полетели.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх