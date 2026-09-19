Пакистан: 31 человек был убит и 80 получили ранения в мечети, расположенной на Хангу-роуд у старых полицейских линий в Кохате, провинция Хайбер-Пахтунхва, во второй половине дня 18 сентября после того, как несколько боевиков протаранили начиненный взрывчаткой автомобиль и открыли огонь по комплексу.