В пгт Первомайское прошла благотворительная акция "Белый цветок"

25 сентября на центральной площади посёлка Первомайское прошла благотворительная акция "Белый цветок", в рамках которой каждый желающий, купив предметы декоративно-прикладного искусства, смог внести вклад в благое дело по сбору средств на строительство Крымского детского хосписа, где будет оказываться помощь детям с паллиативными диагнозами и их родителям, на помощь семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также благотворительному фонду "Будем милосердны" для оплаты проезда до места лечения детям, которые нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи.