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МОСИНФОРМ

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Показы фильмов к юбилею Эдварда Радзинского пройдут в киносети «Москино»

Показы фильмов к юбилею Эдварда Радзинского пройдут в киносети «Москино»

К 90-летию со дня рождения Эдварда Радзинского кинотеатры «Москино» подготовили бесплатные сеансы. 23 сентября зрителям представят классические фильмы, созданные по сценариям советского и российского драматурга, сценариста и телеведущего.

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