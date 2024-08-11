Обнаружена крупномасштабная вредоносная кампания, нацеленная на пользователей Google Chrome и Microsoft Edge

Исследовательская группа ReasonLabs обнаружила продолжающуюся широкомасштабную вредоносную кампанию, которая использует троян для установки мошеннических расширений в браузерах Google Chrome и Microsoft Edge.
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