В Архангельске в канун Нового года в ДТП погиб мужчина

Информация о столкновении двух автомобилей поступила в экстренные службы вечером 31 декабряИнформация о столкновении двух автомобилей поступила в экстренные службы вечером 31 декабря Авария произошла на Краснофлотском мосту, уточнили в областной службе спасения.