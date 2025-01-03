В Архангельске в канун Нового года в ДТП погиб мужчина

Информация о столкновении двух автомобилей поступила в экстренные службы вечером 31 декабряИнформация о столкновении двух автомобилей поступила в экстренные службы вечером 31 декабря Авария произошла на Краснофлотском мосту, уточнили в областной службе спасения.
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