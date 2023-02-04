Тристан Томпсон: «Спросил у Кайри по поводу воссоединения с Леброном. Он поставил сердечко моему сообщению»

Бывший игрок «Кливленда», эксперт ESPN Тристан Томпсон рассказал о том, как разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг отреагировал на его текстовое сообщение по поводу возможного воссоединения с Леброном Джеймсом в «Лейкерс».
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