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Путин предложил три кандидатуры на должность главы Ингушетии

Путин предложил три кандидатуры на должность главы Ингушетии

Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии кандидатов на пост главы республики: нынешний глава региона Махмуд-Али Калиматов ("Единая Россия"), депутаты Народного собрания Алихан Арапханов (СРПЗ) и Ислам Гадиев (ЛДПР).

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