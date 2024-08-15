Путин предложил три кандидатуры на должность главы Ингушетии

Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии кандидатов на пост главы республики: нынешний глава региона Махмуд-Али Калиматов ("Единая Россия"), депутаты Народного собрания Алихан Арапханов (СРПЗ) и Ислам Гадиев (ЛДПР).
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