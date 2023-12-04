В Кремле прокомментировали нарушение кораблем ВМС США суверенитета Китая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 4 декабря, комментируя вторжение американского корабля в территориальные воды Китая, заявил, что Москва не приветствует любые провокационные действия.
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