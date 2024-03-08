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Тренер "Краснодара" Ивич о судействе: кто-то хочет показать нам, где наше место

Тренер "Краснодара" Ивич о судействе: кто-то хочет показать нам, где наше место

Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич критично оценил работу арбитра Василия Казарцева, который работал главным судьей на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом" и по ходу матча удалил игрока "быков" Олакунле Олусегуна.

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