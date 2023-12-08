В Твери столкнулись Toyota и Kia

В Твери 8 декабря произошло ДТП. Авария случилась по улице Маяковского у дома №35. Как сообщили в пресс-службе городского ГИБДД УМВД России, 84-летняя женщина за рулем Toyota в нарушение ПДД осуществила разворот и столкнулась с автомобилем Kia.