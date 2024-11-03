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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адам Сяо Хим Фа: «Я получил урок на чемпионате мира и теперь использовал его. А в короткой слишком давил на себя»

Он одержал победу на соревнованиях, хотя после короткой программы шел 8-м. «Я доволен сегодняшним днем.

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