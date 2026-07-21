Обвиняемый по делу о подрыве «Северных потоков» признался в работе на СБУ, сообщает N-tv. По данным издания, соответствующее заявление прозвучало во время телефонного разговора с супругой, который прослушивался правоохранительными органами в период его пребывания в Италии.