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Обвиняемый по делу о подрыве «Северных потоков» признался в работе на СБУ

Обвиняемый по делу о подрыве «Северных потоков» признался в работе на СБУ

Обвиняемый по делу о подрыве «Северных потоков» признался в работе на СБУ, сообщает N-tv. По данным издания, соответствующее заявление прозвучало во время телефонного разговора с супругой, который прослушивался правоохранительными органами в период его пребывания в Италии.

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