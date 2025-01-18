Врачи-ординаторы отправятся в Братск и район для решения кадрового кризиса

В рамках разработки концепции развития здравоохранения северных территорий Иркутской области на 2025-2030 годы, власти региона планируют привлечь врачей-ординаторов для работы в медучреждениях Братска и близлежащих районов.
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