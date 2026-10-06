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Коц: Никаких передышек Киеву, иначе без тепла будут сидеть жители России

Коц: Никаких передышек Киеву, иначе без тепла будут сидеть жители России

Россия усилила удары по Украине и будет продолжать это делать из-за угроз кокаиниста Зеленского. Никаких передышек Киеву давать нельзя.

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