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Венгера хотят убедить выдвинуть кандидатуру на выборы президента ФИФА, чтобы составить конкуренцию Инфантино

Венгера хотят убедить выдвинуть кандидатуру на выборы президента ФИФА, чтобы составить конкуренцию Инфантино

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассматривается в качестве возможного кандидата на пост президента ФИФА.

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