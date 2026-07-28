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Shiba Inu исполняется шесть лет: путь от мем-токена до одного из лидеров крипторынка

Shiba Inu исполняется шесть лет: путь от мем-токена до одного из лидеров крипторынка

Shiba Inu (SHIB) приближается к важной вехе. Мемкоину исполняется шесть лет 1 августа 2026 года, отмечая ровно шесть лет с тех пор, как он был представлен в качестве токена ERC-20 на Ethereum в 2020 году.

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