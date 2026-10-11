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В США хотят запретить снятие санкций с российского дизеля – Axios

В США хотят запретить снятие санкций с российского дизеля – Axios

Конгрессмен Брайан Фицпатрик планирует добиться голосования в палате представителей США по блокировке закупки дизеля из России, сообщили в Axios.

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