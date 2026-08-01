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Из развлечения — в транспорт. Как барнаульцы стали использовать электросамокаты

Из развлечения — в транспорт. Как барнаульцы стали использовать электросамокаты

Почти половина поездок начинается или заканчивается у остановок, а среднее время аренды составляет менее десяти минут Жители Барнаула стали чаще арендовать электросамокаты, но продолжительность поездок заметно сократилась.

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