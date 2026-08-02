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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Уорриорз» ждут от Карри выдающегося сезона после неудачи на рынке свободных агентов

«Голден Стэйт» будет сильно зависеть от Стефена Карри в новом сезоне. Как отмечает обозреватель The Athletic Маркус Томпсон, после неудачного межсезонья, в котором «Уорриорз» не смогли заполучить таких звезд, как Яннис Адетокумбо, Джейлен Браун и Леброн Джеймс, команда рассчитывает на лидерство своего главного ветерана.

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