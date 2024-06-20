Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер создал новый ИИ-стартап

Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер, покинувший этот стартап в прошлом месяце, сообщил о создании новой компании в области искусственного интеллекта, которая получила название Safe Superintelligence, или SSI, пишет издание CNBC.
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