«Россия не примет»: политолог объяснил, почему Трамп не звонит Путину

Политолог Брутер: Трамп не звонит Путину из-за работы над предложением по Киеву Фото: Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент США Дональд Трамп пока не позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку новая администрация Белого дома продолжает работать над предложением по Украине, заявил URA.