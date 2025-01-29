«Россия не примет»: политолог объяснил, почему Трамп не звонит Путину

Политолог Брутер: Трамп не звонит Путину из-за работы над предложением по Киеву Фото: Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент США Дональд Трамп пока не позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку новая администрация Белого дома продолжает работать над предложением по Украине, заявил URA.
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