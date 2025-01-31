​​​​​​​В Туле предложили создать для инвалидов аналог «пушкинских карт» для занятия спортом

На совещании по развитию адаптивного спорта в Тульской области обсудили возможности формирования новых тренерских специальностей, создание аналога "пушкинской карты" для инвалидов и модернизации спортивной инфраструктуры.
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