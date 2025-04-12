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Юбилейный гала-матч ЦСКА

Юбилейный гала-матч ЦСКА

ЦСКА 18 мая организует юбилейный гала-матч в честь 20-летия победы клуба в Кубке УЕФА. В ходе мероприятия команда будет сформирована из звезд, которые в разные годы выступали за такие клубы, как «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфика», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг».

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