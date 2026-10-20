Новороссийцы больше двух месяцев дышат неприятным резким запахом. И появился он после очередной атаки БПЛАЖители Восточного района Новороссийска уже больше двух месяцев вынуждены дышать неприятным резким запахом.
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