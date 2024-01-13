ЦАХАЛ заявил об уничтожении оперативного штаба ХАМАС

ЦАХАЛ заявил об уничтожении командного центра ХАМАС в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении оперативного штаба палестинского движения ХАМАС и его командного центра в секторе Газа.
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