Для операции на Украине привлекли высотные перехватчики МиГ-31БМ

Политика как она есть

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины планомерно развивается. При этом для дальнейшего выполнения поставленных перед войсками задач были привлечены сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ ВКС РФ.