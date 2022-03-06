Для операции на Украине привлекли высотные перехватчики МиГ-31БМ

Для операции на Украине привлекли высотные перехватчики МиГ-31БМ

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины планомерно развивается. При этом для дальнейшего выполнения поставленных перед войсками задач были привлечены сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ ВКС РФ.

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