«Не отремонтируем в срок - мост придется закрыть»: мэр Омска Шелест извинился за пробку у Телецентра, которая образуется каждый день после перекрытия правой части моста на капремонт.
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«Не отремонтируем в срок - мост придется закрыть»: мэр Омска Шелест извинился за пробку у Телецентра, которая образуется каждый день после перекрытия правой части моста на капремонт.