Западное издание возмущено тем, что Белый дом финансирует пенсионную систему Украины.Директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит в статье для журнала American Conservative открыто обвиняет американские власти в чрезмерных тратах на Украину.
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