В сфере общепита наметилась кадровая катастрофа из-за нехватки людей, пишет Коммерсантъ. Отрасли не хватает 30 тысяч сотрудников, что, по словам экспертов, существенно сдерживает развитие.
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В сфере общепита наметилась кадровая катастрофа из-за нехватки людей, пишет Коммерсантъ. Отрасли не хватает 30 тысяч сотрудников, что, по словам экспертов, существенно сдерживает развитие.