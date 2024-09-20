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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В сфере общепита наметилась кадровая катастрофа из-за нехватки людей

В сфере общепита наметилась кадровая катастрофа из-за нехватки людей, пишет Коммерсантъ. Отрасли не хватает 30 тысяч сотрудников, что, по словам экспертов, существенно сдерживает развитие.

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