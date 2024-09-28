NBC News: ЦАХАЛ убил главу "Хезболлы" из-за отказа прекратить обстрелы Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) убила генерального секретаря шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллу, поскольку тот отказывался остановить перестрелки на ливано-израильской границе до окончания войны в секторе Газа.
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