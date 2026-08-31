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Деревянная вывеска упала на пастора во время христианского фестиваля в Британии. Священнослужитель скончался

Деревянная вывеска упала на пастора во время христианского фестиваля в Британии. Священнослужитель скончался

Деревянная вывеска упала на пастора во время христианского фестиваля в Британии. Священнослужитель скончалсяВ Великобритании трагически оборвалась жизнь священнослужителя во время проведения масштабного христианского мероприятия.

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