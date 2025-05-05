Пленный: солдат ВСУ погиб от удара украинского дрона при эвакуации

ДОНЕЦК, 5 мая. /ТАСС/. Пленный солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Бобрушко рассказал ТАСС, как во время эвакуации военными ВС РФ с линии фронта в районе села Комар погиб его сослуживец от удара украинского дрона.