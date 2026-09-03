Путин рассказал о встрече с хозяином тайги: Вышел прямо перед машиной

Президент России Владимир Путин рассказал о встрече с хозяином тайги. Произошла она, конечно, не вчера, но воспоминания свежи до сих пор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВТ «Момент выбран со...
- Все помнят первую...
- Более 150 семей з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым