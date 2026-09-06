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246 ТБ SSD, 4000 фильмов и 25 потоков 4K: представлен новый сервер Kaleidescape для домашнего кинотеатра

246 ТБ SSD, 4000 фильмов и 25 потоков 4K: представлен новый сервер Kaleidescape для домашнего кинотеатра

Когда Netflix уже недостаточно Kaleidescape представила Compact Terra Prime 246TB SSD — компактный медиасервер с 246 ТБ флеш-памяти, рассчитанный на хранение огромной локальной библиотеки фильмов в высоком качестве.

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