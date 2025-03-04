Ученые рассказали, что виноград способен увеличить объем мышц

Исследование проводилось на мышах Ученые выяснили, что регулярное употребление винограда может оказать положительное влияние на рост мышц, передает «Бриф24», ссылаясь на результаты исследования журнала Foods.
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