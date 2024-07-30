Глава Хиросимы выразил беспокойство из-за растущей зависимости Японии от ЯО США

Глава японской префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки обеспокоен нацеленностью Соединенных Штатов и Японии на усиление расширенного сдерживания, добавив, что это «повышает зависимость от ядерного оружия» и «увеличивает риски его применения».