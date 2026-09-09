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Царьград

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Суд в Новосибирске продлил арест Джаннатова по делу о наезде

Суд в Новосибирске продлил арест Джаннатова по делу о наезде

Кировский районный суд Новосибирска продлил арест Эльчина Джаннатова до 3 октября 2026 года. Его обвиняют в покушении на убийство, совершенном 10 августа 2025 года, когда он наехал самосвалом на людей.

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