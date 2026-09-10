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Кастрюли, самовары и скрытые съемки: 7 знаменитых актрис, которые снимались на поздних сроках беременности

Кастрюли, самовары и скрытые съемки: 7 знаменитых актрис, которые снимались на поздних сроках беременности

Кинопроцесс не замирает из-за личной жизни артистов: если исполнительница главной роли ждёт ребёнка, съёмочной группе приходится импровизировать прямо на площадке.

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